Происшествия 11 марта 2024, 17:40 ДТП с тремя пострадавшими произошло в Ленинградской области

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Авария, в которой пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка, произошла накануне на четвертом километре трассы «Пустошка — Вырица» в Ленобласти. Об этом написал Piter.TV.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 59-летний водитель автомобиля Kia Rio во время обгона врезался в Suzuki SX и Lada Largus. В результате столкновения пострадали водитель Kia и два пассажира Lada — 43-летняя женщина и шестилетняя девочка.

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Сейчас по факту случившегося проводится проверка.