ДТП с тремя машинами произошло в Новокузнецке

Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Дружбы и улицы Тольятти в Новокузнецке. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на видео очевидцев, которое появилось в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, у двух иномарок Toyota Ipsum и Hyundai Solaris, а также у третьего автомобиля, марка которого неизвестна, значительно пострадал корпус. Машины получили повреждения бампера и капота, написал сайт «Дни.ру».

О том, если ли пострадавшие, не сообщается. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины аварии.