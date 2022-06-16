Авария с участием трех автомобилей произошла на Волоколамском шоссе. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Находясь в пробке, Kia Ceed въехал Kia Optima, и от удара тот тоже врезался во впереди стоящий Suzuki. По словам очевидцев, водитель первой машины начал уговаривать пострадавших не вызывать патруль, а после попытался выхватить телефон у другого водителя, который хотел заснять повреждения. Поняв, что ГАИ все же вызвали, виновник уехал с места ДТП.