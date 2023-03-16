Происшествия 16 марта 2023, 14:42 ДТП с тремя машинами произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Есть пострадавшие

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В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель грузовика врезался в кроссовер Mitsubishi Outlander. В результате аварии пострадали два человека. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла накануне на улице Атласова. Водитель «ГАЗ» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в кроссовер Mitsubishi Outlander. Иномарку от удара отбросило на маршрутку Peugeot № 46с.

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В результате столкновения пострадали 56-летняя пассажирка Mitsubishi и 66-летняя пассажирка маршрутки. Их обеих доставили в больницу.

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