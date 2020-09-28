28 сентября 2020, 13:48
ДТП с тремя легковушками произошло на Обводном канале в Петербурге
Авария с тремя легковыми автомобилями произошла на Обводном канале в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утром 28 сентября, пишет ИА «Невские новости».
Уточняется, что момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из машин на высокой скорости едет на красный свет и не тормозит перед автомобильным потоком. Нарушитель зацепил две легковушки и развернулся на 180 градусов.
Пострадавших в аварии нет. В настоящий момент не известно, по какой причине виновник ДТП не остановился перед светофором.