ДТП с тремя легковушками произошло на Обводном канале в Петербурге

Уточняется, что момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из машин на высокой скорости едет на красный свет и не тормозит перед автомобильным потоком. Нарушитель зацепил две легковушки и развернулся на 180 градусов.

Пострадавших в аварии нет. В настоящий момент не известно, по какой причине виновник ДТП не остановился перед светофором.