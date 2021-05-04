ДТП с тремя иномарками привело к многокилометровой пробке под Санкт-Петербургом

Крупное ДТП случилось на 96-м километре трассы «Кола» 3 мая. Последствия аварии ликвидировали через несколько часов. Об этом сообщило Nation News.

Столкнулись три автомобиля: Ford, Opel, Skoda. Затор на дороге из-за произошедшей аварии составил более 23 километров, начиная от населенного пункта Кисельня. Данный участок магистрали был заблокирован около семи часов.

Несмотря на то, что машины во время ДТП были сильно повреждены, водители остались практически невредимы. Одна из машин вылетела при ударе в кювет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.