30 июня 2021, 20:50
ДТП с тремя погибшими произошло в Башкирии
Грузовик и легковая машина столкнулись в Башкирии. Погибли три человека. Об этом сообщил TАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
«Сегодня в Альшеевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 69 километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись Lada Kalina и КамАЗ с прицепом (молоковоз)», — рассказали в ведомстве.
По данным RT, погибли три человека. Еще один получил серьезные травмы. Правоохранители выясняют детали произошедшего.