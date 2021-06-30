ДТП с тремя погибшими произошло в Башкирии

Грузовик и легковая машина столкнулись в Башкирии. Погибли три человека. Об этом сообщил TАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

«Сегодня в Альшеевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 69 километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись Lada Kalina и КамАЗ с прицепом (молоковоз)», — рассказали в ведомстве.

По данным RT, погибли три человека. Еще один получил серьезные травмы. Правоохранители выясняют детали произошедшего.