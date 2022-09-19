ДТП с трамваем и двумя легковушками произошло в Петербурге | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 20:24 Поделиться Telegram

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Viber ДТП с трамваем и двумя легковушками произошло в Петербурге

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Трамвай и два легковых авто попали в ДТП в Петербурге на пересечении улиц Бухарестской и Белы Куна. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «78 | Новости».

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Трамвай сильно помял бок одного из автомобилей, который, судя по всему, пытался переехать трамвайные пути, нарушив ПДД. Вторая машина почти не пострадала. На месте аварии образовалась большая пробка.

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