ДТП с трамваем и двумя легковушками произошло в Петербурге | 360°

Все новости

Происшествия

19 сентября 2022, 21:37

Пилот скончался в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races

Криминал

19 сентября 2022, 21:37

Членов семи ОПГ задержали в Бийске за год

Реклама

Деньги

19 сентября 2022, 21:34

Цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора

Подмосковье

19 сентября 2022, 21:28

Более 10 новых биотехнологических препаратов разработает резидент ОЭЗ «Дубна» к 2025 году

Мир

19 сентября 2022, 21:27

Вопросов остаться не должно. Дугин написал свою главную статью — вот, что в ней было

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:56

Незаконные попытки сброса отходов пресекли в Щелкове и Раменском

Технологии

19 сентября 2022, 20:56

Мизулина назвала челленджи на YouTube манипуляцией сознанием

Общество

19 сентября 2022, 20:50

Родителям объяснили, как получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:50

Новый пешеходный переход через ж/д пути откроют в Химках 23 сентября

Происшествия

19 сентября 2022, 20:24

ДТП с трамваем и двумя легковушками произошло в Петербурге

Читать 360tv в

Трамвай и два легковых авто попали в ДТП в Петербурге на пересечении улиц Бухарестской и Белы Куна. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «78 | Новости».

Реклама

Трамвай сильно помял бок одного из автомобилей, который, судя по всему, пытался переехать трамвайные пути, нарушив ПДД. Вторая машина почти не пострадала. На месте аварии образовалась большая пробка.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама