ДТП с такси и Audi частично перекрыло движение на Зубовской площади в Москве | 360°

29 октября 2022, 17:00
ДТП с такси и Audi частично перекрыло движение на Зубовской площади в Москве
Последствия столкновения такси и Audi на Зубовской площади в Москве сняли на видео
Такси и Audi столкнулись на Зубовской площади в Москве. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из трех, сообщили в департаменте транспорта города.
На месте аварии на внутренней стороне Садового кольца работают оперативные службы. На кадрах с последствиями ДТП видно, что автомобиль такси получил сильные повреждения передней части.
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У второго участника аварии — Audi — помяты боковые двери с правой стороны.
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Информация о пострадавших уточняется.
ДТП
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