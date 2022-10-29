ДТП с такси и Audi частично перекрыло движение на Зубовской площади в Москве | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 17:00 ДТП с такси и Audi частично перекрыло движение на Зубовской площади в Москве Последствия столкновения такси и Audi на Зубовской площади в Москве сняли на видео

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Такси и Audi столкнулись на Зубовской площади в Москве. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из трех, сообщили в департаменте транспорта города.

На месте аварии на внутренней стороне Садового кольца работают оперативные службы. На кадрах с последствиями ДТП видно, что автомобиль такси получил сильные повреждения передней части.

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У второго участника аварии — Audi — помяты боковые двери с правой стороны.

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Информация о пострадавших уточняется.