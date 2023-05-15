Происшествия 15 мая 2023, 16:23 ДТП с пострадавшими произошло на трассе Новороссийск — Керчь

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ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло накануне на трассе Новороссийск — Керчь. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Новороссийска.

По информации ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в дерево. Его и еще троих пассажиров с травмами доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети.

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Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Известно, что водитель получил права около месяца назад.