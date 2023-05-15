15 мая 2023, 16:23
ДТП с пострадавшими произошло на трассе Новороссийск — Керчь
ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло накануне на трассе Новороссийск — Керчь. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Новороссийска.
По информации ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в дерево. Его и еще троих пассажиров с травмами доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети.
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Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Известно, что водитель получил права около месяца назад.
ДТП
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