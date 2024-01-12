12 января 2024, 16:16
ДТП с погибшим произошло на трассе Азов — Ейск в Ростовской области
Авария, в которой погиб один человек, произошла накануне на трассе Азов — Ейск в Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Сообщается, что водитель Nissan Prairie, превысив скорость, не справился с управлением и влетел в автомобиль Hyundai Elantra, который ехал во встречном направлении.
Реклама
Пассажир Nissan скончался на месте происшествия. Оба водителя, а также два пассажира Hyundai доставлены в больницу.
ДТП
Реклама
Реклама