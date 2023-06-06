Происшествия 06 июня 2023, 17:26 ДТП с пятью пострадавшими случилось в Волгограде

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Авария, в которой пострадали пять человек, случилась накануне в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, 59-летний водитель за рулем KIA выехал на полосу встречного движения на улице Шкирятова и протаранил Lada Granta. Из-за сильного удара отечественную машину отбросило в кювет.

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Оба водителя и три пассажира иномарки получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждение.