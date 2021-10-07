ДТП с пассажирским автобусом произошло в Индии

ДТП произошло в индийском штате Уттар-Прадеш сегодня, 7 октября. В результате погибли девять человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету Hindustan Times.

Водитель грузовика невнимательно следил за дорогой и выехал на встречную полосу в тот момент, когда по ней двигался пассажирский автобус. В результате произошло столкновение. 27 человек получили серьезные травмы, их госпитализировали. Очевидцы отмечают, что машины ехали на очень высокой скорости. Власти заявили, что семьи погибших и пострадавшие в аварии получат денежные компенсации.