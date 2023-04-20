20 апреля 2023, 14:07
ДТП с одним пострадавшим произошло на Тэцевской улице в Казани
В четверг, 20 апреля, в Казани на улице Тэцевская произошло ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал region 116.
На кадрах, появившихся в Сети, виден поврежденный автомобиль LADA рядом с КамАЗом. По предварительным данным, водитель большегруза, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу отечественному автомобилю, написал сайт inkazan.ru.
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В результате аварии 21-летний мужчина получил травмы. Пользователи соцсетей отмечают, что улица Тэцевская является «несчастливой» и часто становится местом серьезных ДТП.
Казань
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