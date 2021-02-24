ДТП с нетрезвым священником случилось на Сахалине

Пьяный водитель сбил пьяного священника в Невельске. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Сахалинской области.

Уточняется, что мужчина скрылся с места происшествия. Священник попал в больницу в удовлетворительном состоянии. Водителя задержали спустя полчаса. Установлено, что оба участника аварии были пьяны.

Ранее женщина-водитель стала жертвой аварии, пытаясь скрыться от преследовавшего ее экипажа ГИБДД в Благовещенске,