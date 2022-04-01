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    01 апреля 2022, 20:50

    ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем произошло в Бурятии

    Арина Бобкова

    В Бурятии произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Информацию предоставили в пресс-службе УГИБДД Республики.

    Водитель, двигавшийся на «Иж-Юпитер 5», столкнулся с автомобилем «Жигули». Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщил transsibinfo.com.

    В УГИБДД уточнили, что гражданин за рулем и пассажирка мотоцикла были пьяны. Водитель ранее привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Мотоцикл ехал с выключенными фарами, несмотря на темное время суток.