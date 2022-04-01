ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем произошло в Бурятии

В Бурятии произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Информацию предоставили в пресс-службе УГИБДД Республики.

Водитель, двигавшийся на «Иж-Юпитер 5», столкнулся с автомобилем «Жигули». Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщил transsibinfo.com.

В УГИБДД уточнили, что гражданин за рулем и пассажирка мотоцикла были пьяны. Водитель ранее привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Мотоцикл ехал с выключенными фарами, несмотря на темное время суток.