16 июля 2020, 14:01
ДТП с мотоциклом и иномаркой произошло в Санкт-Петербурге
Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и иномаркой произошло на Петергофском шоссе в четверг, 16 июля, в Санкт-Петербурге.
По словам очевидцев, водители не поделили перекресток. Отмечается, что у автомобиля KIA заметны серьезные повреждения передней части, включая бампер, капот и одну фару. Мотоцикл остался практически целым, пишет ИА «Невские новости».
На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и машина скорой помощи. В настоящий момент информации о пострадавших нет. Причины ДТП выясняются.