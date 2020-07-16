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    16 июля 2020, 14:01

    ДТП с мотоциклом и иномаркой произошло в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и иномаркой произошло на Петергофском шоссе в четверг, 16 июля, в Санкт-Петербурге.
    ДТП с мотоциклом и иномаркой произошло в Санкт-Петербурге

    По словам очевидцев, водители не поделили перекресток. Отмечается, что у автомобиля KIA заметны серьезные повреждения передней части, включая бампер, капот и одну фару. Мотоцикл остался практически целым, пишет ИА «Невские новости».

    На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и машина скорой помощи. В настоящий момент информации о пострадавших нет. Причины ДТП выясняются.