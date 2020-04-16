16 апреля 2020, 13:55
ДТП с микроавтобусом произошло в Чувашии
Фура и микроавтобус столкнулись в Чувашии, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Авария случилась на 637-м километре автодороги М-7 «Волга» из-за несоблюдения безопасной дистанции. Водитель Volkswagen Multivan врезался в грузовик Scania.
Пострадали пять человек. Сотрудники скорой оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.
Правоохранители проводят проверку случившегося.