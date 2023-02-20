20 февраля 2023, 17:12
ДТП с маршруткой убило 11 человек в Белоруссии
МВД Белорусии: 11 человек погибли при столкновении грузовика с маршрутным такси
В Смолевичском районе Белоруссии произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ и маршрутного такси. В результате лобового столкновения двух автотранспортов погибли люди, сообщили в МВД республики.
«Сегодня около 15:00 на девятом километре автодороги Р-69 (Смолевичи — Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. Одиннадцать человек, в том числе ребенок, погибли», — говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что шестерых пострадавших доставили в больницу. На место происшествия выбыл лично глава МВД Белоруссии Иван Кубраков. Правоохранительные органы организовали объезд места ДТП.
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Утром 20 февраля движение на Крымском мосту перекрыли из-за ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли три человека. Сейчас движение восстановлено.
Ранее в Краснодарском крае произошла авария, в результате которой пострадали восемь человек. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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