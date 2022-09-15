ДТП с маршруткой произошло в Петербурге | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:00

Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Путешествия

15 сентября 2022, 13:59

Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом

Реклама

Здоровье

15 сентября 2022, 13:58

Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

Спецоперация

15 сентября 2022, 13:55

Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Мир

15 сентября 2022, 13:53

Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:51

Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

Мир

15 сентября 2022, 13:50

Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

Общество

15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Происшествия

15 сентября 2022, 12:46

ДТП с маршруткой произошло в Петербурге

Читать 360tv в

Легковая машина и маршрутка столкнулись в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис».

Реклама

Очевидцы аварии сняли последствия происшествия. Легковушку сильно помяло, повреждения автобуса гораздо меньше. Информации о пострадавших нет.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама