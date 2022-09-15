ДТП с маршруткой произошло в Петербурге | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber ДТП с маршруткой произошло в Петербурге

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Легковая машина и маршрутка столкнулись в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис».

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Очевидцы аварии сняли последствия происшествия. Легковушку сильно помяло, повреждения автобуса гораздо меньше. Информации о пострадавших нет.

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