ДТП с маршруткой и внедорожником произошло в Тюменской области

В Тюменской области 84-летний водитель внедорожника столкнулся с маршрутным автобусом. 10 человек пострадали.

Газета «Наш город» сообщила, что по неизвестной причине пожилой мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии пострадали девять пассажиров маршрутки и водитель внедорожника. Одна из пассажирок маршрутки госпитализирована с различными травмами.

Обстоятельства аварии выясняются.