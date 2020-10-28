28 октября 2020, 19:10
ДТП с маршруткой и внедорожником произошло в Тюменской области
В Тюменской области 84-летний водитель внедорожника столкнулся с маршрутным автобусом. 10 человек пострадали.
Газета «Наш город» сообщила, что по неизвестной причине пожилой мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии пострадали девять пассажиров маршрутки и водитель внедорожника. Одна из пассажирок маршрутки госпитализирована с различными травмами.
Обстоятельства аварии выясняются.