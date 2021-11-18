ДТП с лосем произошло под Ижевском

Авария с участием лося произошла около Ижевска. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель сбил лося, в результате чего он сам и его пассажир получили травмы. Лось скончался. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на участках дорог, где могут быть дикие животные.

«При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию», — напомнили в ведомстве.