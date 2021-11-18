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    18 ноября 2021, 16:39

    ДТП с лосем произошло под Ижевском

    Машина насмерть сбила лося под Ижевском

    Дарья Морозова

    Авария с участием лося произошла около Ижевска. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

    Водитель сбил лося, в результате чего он сам и его пассажир получили травмы. Лось скончался. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными на участках дорог, где могут быть дикие животные.

    «При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию», — напомнили в ведомстве.