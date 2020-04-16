ДТП с лобовым столкновением унесло жизни трех человек под Псковом. Кадры с места

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков — Гдов. В результате ДТП три человека погибли, один пострадал.

Речь идет о Ford Galaxy и Nissan Tiidа.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Все произошло примерно в 08:00 около деревни Елизарово в Псковском районе.

Источник фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

Следственно-оперативная группа регионального МВД находится на месте, там же работает скорая помощь. Все обстоятельства произошедшего уточняются.