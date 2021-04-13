ДТП с легковушкой и грузовиком в Кемеровской области попало на видео

Авария с легковой машиной и грузовиком в Кемеровской области попала на видео. Момент столкновения сняли камеры наружного наблюдения, написал сайт VSE42.RU.

Уточняется, что автомобиль Peugeot 307 лоб в лоб врезался в поворачивающий грузовик Scania. Девушка, которая была за рулем легковушки, потеряла сознание. Ей понадобилась помощь врачей. В салоне был ребенок, он не пострадал, сообщил сайт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте при движении в сторону центр Москвы, в районе съезда на Рублевском шоссе произошла авария.