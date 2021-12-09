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    09 декабря 2021, 17:19

    ДТП с КамАЗом в Волгоградской области закончилось гибелью человека

    Редакция сайта 360

    В Волгоградской области в ДТП с грузовиком один человек погиб и еще трое получили травмы. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    Легковой автомобиль под управлением 33-летнего водителя врезался в грузовик, который был припаркован у обочины. В результате столкновения автомобилист получил смертельные травмы и скончался на месте. Три пассажира пострадали. Их доставили в медучреждение.