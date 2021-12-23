ДТП с иномарками произошло в Азове. Пострадала женщина-водитель

Авария с участием двух иномарок произошла на улице Кооперативной в Азове. Водитель Mitsubishi Lancer не выдержал определенную дистанцию и на скорости врезался в Ford Focus, который ехал в том же направлении. Об этом рассказал «Царьград».

По словам инспектора ОГИБДД МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, за рулем Ford находилась 42-летняя женщина. В тот момент, когда она стала притормаживать, в нее врезался другой автомобиль.

«В результате дорожной аварии серьезно пострадала азовчанка за рулем иномарки. С травмами различной степени тяжести женщину с места аварии госпитализировали в больницу», — добавил он.

После установки точных деталей происшествия будет вынесено процессуальное решение.