29 сентября 2020, 14:13
ДТП с инкассаторской машиной произошло в Оренбургской области
Инкассаторская машина и легковушка столкнулись в Оренбургской области. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Авария случилась на трассе Оренбург-Самара неподалеку от села Подгородняя Покровка. В результате двое мужчин получили травмы. Также погибли девушка и двое молодых людей.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.
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