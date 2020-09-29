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    29 сентября 2020, 14:13

    ДТП с инкассаторской машиной произошло в Оренбургской области

    Дарья Морозова

    Инкассаторская машина и легковушка столкнулись в Оренбургской области. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

    Авария случилась на трассе Оренбург-Самара неподалеку от села Подгородняя Покровка. В результате двое мужчин получили травмы. Также погибли девушка и двое молодых людей.

    Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

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