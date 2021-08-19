19 августа 2021, 16:18
ДТП с грузовиком случилось в Калмыкии. Погибли пять человек
Смертельная авария произошла в Калмыкии. Погибли пять человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По данным сайта «Дни.ру», столкнулись легковая машина и грузовик. В результате пятеро человек погибли, из них трое — несовершеннолетние.
«На трассе Р-216 (участок объездной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля Nissan Almera», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее подростки на скутере в Тольятти нарушили правила дорожного движения и угодили под грузовик.