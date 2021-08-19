ДТП с грузовиком случилось в Калмыкии. Погибли пять человек

Смертельная авария произошла в Калмыкии. Погибли пять человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным сайта «Дни.ру», столкнулись легковая машина и грузовик. В результате пятеро человек погибли, из них трое — несовершеннолетние.

«На трассе Р-216 (участок объездной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля Nissan Almera», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее подростки на скутере в Тольятти нарушили правила дорожного движения и угодили под грузовик.