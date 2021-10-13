13 октября 2021, 23:27
ДТП с грузовиками произошло в Амурской области. Один человек погиб
Мужчина погиб при столкновении трех грузовиков в Приамурье
Массовая авария случилась в Амурской области. Погиб один человек, трое получили травмы. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Столкнулись три грузовика. В результате одного пассажира зажало в кабине, он погиб. Все трое водителей попали в больницу с травмами.
Правоохранители сейчас работают на месте происшествия. Они собираются выяснить все причине случившейся аварии.