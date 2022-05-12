ДТП с фурой произошло в Краснодарском крае. Один человек погиб

Легковая машина врезалась в грузовик в Краснодарском крае. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД Абинского района.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру. Его пассажирка погибла на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей соблюдать осторожность и избегать поездок ночью или в уставшем состоянии.