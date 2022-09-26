ДТП с фурой произошло под Оренбургом. Один человек погиб | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber ДТП с фурой произошло под Оренбургом. Один человек погиб

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Авария с участием автомобиля «УАЗ» и фуры произошла накануне на 21-м километре оренбургской трассы. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на ГУ МВД по Оренбургской области.

Примерно в 23:55 26-летний парень, находившийся за рулем «УАЗа», двигался в сторону Соль-Илецка, где выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Он погиб на месте происшествия.

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В ведомстве добавили, что о состоянии второго водителя информации нет. Лишь известно, что фура в результате столкновения съехала в кювет.

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