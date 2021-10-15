ДТП с фурой и легковым автомобилем произошло в Петрозаводске

В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры — есть пострадавшие.

По сообщению издания karelinform.ru, ДТП произошло по вине 81-летнего водителя легкового автомобиля, который не заметил припаркованный на обочине грузовик и въехал прямо под бортовую платформу. В результате пострадала пассажирка легкового авто — женщина 83 лет. Ее госпитализировали с различными травмами.