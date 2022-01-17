ДТП с фурой и легковым автомобилем произошло в Петербурге

В Санкт-Петербурге на повороте с Пискаревского проспекта на шоссе Революции произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. Об этом написал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» со ссылкой на слова очевидца.

«На повороте с Пискаревского на шоссе Революции ДТП в стиле „мама, меня фура убила“. Заняли левую и средние полосы», — процитировали «Невские новости» петербуржца.

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что в этом месте образовался затор. Информации о пострадавших не поступало.