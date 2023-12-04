04 декабря 2023, 15:28
ДТП с двумя погибшими произошло в Нижегородской области
Авария, в которой погибли два человека, произошла в ночь на 4 декабря в Навашинском округе Нижегородской области. Об это написало ИА «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.
По информации ведомства, на 148-м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас водитель ВАЗа столкнулся с грузовиком, выехав на встречную полосу движения.
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Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия.
ДТП
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