ДТП с двумя машинами в Москве приняли за наезд на остановку. Видео с места

Автомобиль не врезался в остановку с людьми в районе Южное Бутово в Москве. Но ДТП было напротив этой остановки. Легковушка въехала в трактор, пострадали три человека.

Авария произошла на улице Веневской на юге Москвы. Автомобиль Daewo Nexia въехал в трактор напротив остановки общественного транспорта. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе московского МВД.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть. Позади машины стоят две машины скорой помощи. Какие именно травмы получили пострадавшие, не сообщается.

В пресс-службе опровергли ранние сообщения о том, что машина якобы въехала в остановку общественного транспорта. Тогда появилась информация, что пострадали четыре человека

«Остановка общественного транспорта целая и невредимая, информация, что ее снес автомобиль, не соответствует действительности. ДТП произошло недалеко от остановки, столкнулись две машины. Три человека пострадали, по предварительным данным», — сказали «360» в пресс-службе.