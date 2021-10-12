ДТП с двумя каршеринговыми автомобиля случилось в Петербурге

Авария с двумя каршеринговыми автомобилями произошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Один из автомобилей заехал двумя боковыми колесами на другой. Разъехаться они так и не смогли. Каким образом это произошло — неизвестно. Информации о пострадавших нет.

Ранее депутаты приготовились очень серьезно ужесточить наказание для водителей, попавшихся за рулем в пьяном виде. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже отдал поручение разработать законы, включающие уголовную ответственность только за сам факт вождения в состоянии опьянения.