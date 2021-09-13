ДТП с двумя иномарками произошло в Ленинградской области на М-10. Погиб пенсионер

Смертельное ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области на 637-м километре федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария случилась 13 сентября в 06:20. Пенсионер, который находился за рулем автомобиля Chery, не справился с управлением. 81-летний мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Isuzu, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В итоге пенсионер погиб. Второй водитель отделался легкими травмами. Следователи предполагают, что один из водителей уснул за рулем.