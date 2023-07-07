Эксклюзив

07 июля 2023, 11:18

Грузовик перевернулся после ДТП на МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на 88-м километре МКАД

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ДТП с двумя грузовыми автомобилями произошло на 88-м километре МКАД, один из них перевернулся, сообщил источник «360».

Из-за столкновения грузовых машин Isuzu и Hyundai перекрыли левую крайнюю полосу из пяти. Движение в сторону развязки с Осташковской улицей усложнилось.

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В ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в клинику Склифосовского с черепно-мозговой травмой и рваной раной предплечья. С участниками аварии на месте происшествия провели психологическую беседу.

UPD: по информации столичного дептранса на 11:30, проезжую часть освободили, движение восстановлено.

Ранее на севере Москвы мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом.

ДТП

Москва 2023

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