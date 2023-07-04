Происшествия 04 июля 2023, 15:44 ДТП с двумя грузовиками перекрыло движение на трассе М-4 «Автодор»: ДТП с 2 грузовиками перекрыло движение на трассе М-4 в сторону Новороссийска РИА «Новости»

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Авария с участием двух грузовых автомобилей в Воронежской области заблокировала проезд по трассе М-4 «Дон» в сторону Новороссийска. Об этом сообщила госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

«На 687-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта», — указали в сообщении.

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Движение переводят на альтернативную дорогу на 671-м километре. На место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб.

«Автодор» призвал водителей учитывать информацию о перекрытии трассы при планировании маршрута.

Ранее четыре человека пострадали в аварии, произошедшей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. По предварительной версии, водитель большегруза не справился с управлением и выехал на обочину, где стоял микроавтобус. Травмы получили женщина и трое девочек-подростков.