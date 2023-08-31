Происшествия 31 августа 2023, 13:25 ДТП с двумя автомобилями произошло на МКАД Дептранс Москвы сообщил об аварии с двумя автомобилями на 64-м километре МКАД

Читать 360tv в

Авария с двумя автомобилями произошла на внутренней стороне 64-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба дептранса столицы.

ДТП произошло после развязки с проспектом Маршала Жукова. Подробности произошедшего и состояние пострадавших пока неизвестны.

Реклама

К месту происшествия выехали оперативные службы города. К настоящему моменту движение в сторону развязки с Мякининским проспектом восстановили.

Ранее грузовик с песком перевернулся на Ярославском шоссе в Москве. В связи с ДТП оказались перекрыты две полосы движения.