31 августа 2023, 13:25
ДТП с двумя автомобилями произошло на МКАД
Дептранс Москвы сообщил об аварии с двумя автомобилями на 64-м километре МКАД
Авария с двумя автомобилями произошла на внутренней стороне 64-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба дептранса столицы.
ДТП произошло после развязки с проспектом Маршала Жукова. Подробности произошедшего и состояние пострадавших пока неизвестны.
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К месту происшествия выехали оперативные службы города. К настоящему моменту движение в сторону развязки с Мякининским проспектом восстановили.
Ранее грузовик с песком перевернулся на Ярославском шоссе в Москве. В связи с ДТП оказались перекрыты две полосы движения.
ДТП
Москва 2023
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