Происшествия 06 декабря 2023, 09:08 ДТП с двумя автомобилями перекрыло движение по улице Удальцова в Москве Дептранс: движение по улице Удальцова в Москве перекрыли из-за ДТП РИА «Новости»

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Два автомобиля попали в ДТП в районе дома №2 на улице Удальцова в Москве, сообщила пресс-служба столичного дептранса. В результате движение по единственной полосе в сторону проспекта Вернадского оказалось перекрыто.

На месте происшествия работают специальные службы. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

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Ранее крупное ДТП с пострадавшими произошло на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани — Темрюк в Краснодарском крае. Участниками аварии стали маршрутка и бензовоз. Травмы, по последним данным, получили 16 человек.