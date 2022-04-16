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    16 апреля 2022, 21:59

    ДТП с двумя автобусами произошло в Воронежской области

    В Воронежской области 2 человека погибли, 9 госпитализированы при ДТП с двумя автобусами

    Валерия Шафирко

    Два автобуса столкнулись в Воронежской области. В результате происшествия есть погибшие. На место выехали следователи регионального СК.

    ДТП произошло на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб. По его словам, в автобусах в общей сложности был 51 человек, в том числе один ребенок.

    ДТП с двумя автобусами произошло в Воронежской области | Изображение 1Источник фото: «ВКонтакте»

    В результате аварии два человека погибли, еще 15 пострадали.

    УМВД подтвердило информацию о двух погибших, сообщил ТАСС. Также там сообщили, что девять человек госпитализировано.

    ДТП с двумя автобусами произошло в Воронежской области | Изображение 2Источник фото: «ВКонтакте»

    На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК. Проводится осмотр. Все обстоятельства и сведения о пострадавших уточняются. Также правоохранителям предстоит выяснить причины столкновения автобусов.

    В четверг 14 апреля микроавтобус Ford Transit и «Газель» дорожных рабочих попали в ДТП на 49 километре внутреннего кольца МКАД. Как сообщил источник «360», в результате происшествия оказались перекрыты четыре из шести полос движения.