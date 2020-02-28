ДТП с четырьмя погибшими на Кузбассе попало на видео

В Кемеровской области иномарка врезалась в грузовую «ГАЗель». Погибли четыре человека. Водителя отечественного авто госпитализировали с травмами различной тяжести.

Авария произошла утром 28 февраля на 20 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Минивен Toyota Noah вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью». На размещенном в Сети ролике видно, как горит грузовая машина.

«В результате ДТП погибли четыре человека: водитель, два пассажира минивена и пассажир грузового автомобиля», — уточнили в полиции. Находившегося за рулем отечественного авто мужчину отправили в больницу.

В пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА «Новости» рассказали, что состояние пострадавшего тяжелое. Он находится в центре охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется проверка.