28 февраля 2020, 06:59
ДТП с четырьмя погибшими на Кузбассе попало на видео
В Кемеровской области иномарка врезалась в грузовую «ГАЗель». Погибли четыре человека. Водителя отечественного авто госпитализировали с травмами различной тяжести.
Авария произошла утром 28 февраля на 20 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Минивен Toyota Noah вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью». На размещенном в Сети ролике видно, как горит грузовая машина.
«В результате ДТП погибли четыре человека: водитель, два пассажира минивена и пассажир грузового автомобиля», — уточнили в полиции. Находившегося за рулем отечественного авто мужчину отправили в больницу.
В пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА «Новости» рассказали, что состояние пострадавшего тяжелое. Он находится в центре охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется проверка.