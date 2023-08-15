Происшествия 15 августа 2023, 13:40 ДТП с четырьмя машинами произошло в Челябинской области

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ДТП произошло в Челябинске на Копейском шоссе 15 августа. Там столкнулись четыре машины. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Авария случилась 15 августа. Там столкнулись четыре машины — две LADA Largus, Toyota Corolla и УАЗ «Пикап». Одна из машин вылетела на трамвайные пути и заблокировала проезд общественному транспорту. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники Госавтоинспекции восстановили движение трамваев.