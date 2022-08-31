31 августа 2022, 01:00
ДТП с четырьмя легковушками и мотоциклом произошло в центре Москвы
Источник: ДТП с четырьмя легковушками и мотоциклом произошло в центре Москвы
Массовая авария произошла в центре Москвы. На дороге столкнулись четыре легковых автомобиля и один мотоцикл. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника, ДТП случилось поздно вечером во вторник, 30 августа. Четыре автомобиля и мотоцикл столкнулись у Смоленско-Сенной площади. В результате аварии никто не пострадал.
Все причины и обстоятельства массового ДТП предстоит выяснить специалистам. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.