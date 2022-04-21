ДТП с бензовозом произошло в Челябинске

Авария с участием бензовоза и легкового автомобиля Chevrolet произошла накануне в Ленинском районе города Челябинска. Об этом сообщил Ura.ru.

«Под мостом в Ленинском районе в сторону центра Челябинска столкнулись бензовоз и Chevrolet. Утром в десятом часу мы 40 минут простояли там в пробке. Авария спровоцировала дорожный коллапс. Жители Копейска и Ленинского района в это время дружно ехали на работу», — рассказал один из очевидцев происшествия.

ДТП случилось по причине того, что водители бензовоза и Chevrolet не выдержали боковой интервал, отметили в Госавтоинспекции города. В результате аварии пострадавших нет.