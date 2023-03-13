Происшествия 13 марта 2023, 08:30 ДТП с автовозом и фурой парализовало движение на Киевском шоссе в Калужской области Фура и автовоз столкнулись на 92-м километре Киевского шоссе в Калужской области Пресс-служба МЧС

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Автовоз Mercedes и фура DAF столкнулись на 92-м километре Киевского шоссе в Калужской области, в результате трасса оказалась перекрыта: автомобили не могли проехать ни в сторону Москвы, ни в сторону Калуги. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в калужском главке МЧС.

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Спасатели получили информацию о ДТП около 06:27. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Последствия аварии ликвидировали 12 человек и четыре единицы техники, уточнили в ведомстве. Данные о состоянии пострадавшего и другие обстоятельства ЧП в пресс-службе не уточнили.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

По информации Telegram-канала Mash, при столкновении большегрузов пострадал мужчина, находившийся за рулем Mercedes. Он получил перелом ноги. Источник канала уточнил, что обе фуры следовали в Таджикистан. Один из водителей пропустил машину, выезжая на трассу, а второй, вероятно, не ожидая этого маневра, въехал в него сзади, добавил собеседник Mash.

Около 07:35 движение на трассе смогли открыть по одной полосе в сторону Калуги, но в направлении Москвы оно оставалось заблокировано.