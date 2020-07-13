ДТП с автомобилем скорой помощи произошло в центре Пензы

По его словам, местом аварии стал участок дороги рядом с монументом «Росток». Отмечается, что столкнулись автомобиль скорой помощи и отечественная машина.

В результате ДТП у скорой появилась вмятина на бампере. У второго автомобиля есть повреждения задней части кузова. Данных о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-пресс».