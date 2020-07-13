13 июля 2020, 18:10
ДТП с автомобилем скорой помощи произошло в центре Пензы
Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой помощи произошло в центре Пензы, сообщил очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, местом аварии стал участок дороги рядом с монументом «Росток». Отмечается, что столкнулись автомобиль скорой помощи и отечественная машина.
В результате ДТП у скорой появилась вмятина на бампере. У второго автомобиля есть повреждения задней части кузова. Данных о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-пресс».