ДТП с автобусом в Перу унесло жизни 20 человек

Авария с автобусом случилась в центре Перу. Известно как минимум о 20 погибших. Об этом сообщили власти района Паробамба в своем Facebook.

ДТП случилось накануне. Машина сошла с транспортной магистрали и перевернулась. «В результате аварии 18 человек погибли на месте», — отметили в сообщении. Также рассказали о том, что еще двое умерли, когда их перевозили в медицинские учреждения. Пострадавшие не успели получить врачебную помощь. 14 человек ранены, добавила «Газета.ru».