Происшествия 30 декабря 2022, 17:12 ДТП с автобусом в Марий Эл унесло жизни двоих человек

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В Марий Эл произошла серьезная автомобильная авария, на трассе на выезде из Козьмодемьянска столкнулись автобус и УАЗ. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики.

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Предположительно, УАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Управлявшего автобусом мужчину госпитализировали. Еще несколько пассажиров получили травмы.